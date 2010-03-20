ЦИК зарегистрирует новых народных депутатов

В понедельник, 22 марта, в 14.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии (площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК).

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, на нем планируется рассмотреть вопрос о признании избранными и регистрацию народных депутатов Украины.

Аккредитация на мероприятие будет продолжаться до 12.00 22 марта по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.