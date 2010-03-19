Досрочные парламентские выборы в Молдове неизбежны

Досрочные парламентские выборы в Молдавии неизбежны, в этих условиях перед правительством стоит задача обеспечить эффективное управление страной, а также подготовить и провести свободные и демократические выборы.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в пресс-службе молдавского правительства, об этом заявил премьер-министр Владимир Филат на встрече с делегацией Совета Европы, возглавляемой генеральным директором Департамента СЕ по демократии и политическим вопросам Жаном-Луи Лораном.

Согласно действующей Конституции Молдавии, парламент нынешнего созыва должен быть распущен, поскольку не смог избрать в оговоренные сроки нового президента. Коммунисты Молдавии в прошлом году дважды блокировали выборы президента.