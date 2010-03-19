Досрочные парламентские выборы в Молдове неизбежны

07:46, 19 марта 2010
Политика
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Мнение премьер-министра

Досрочные парламентские выборы в Молдавии неизбежны, в этих условиях перед правительством стоит задача обеспечить эффективное управление страной, а также подготовить и провести свободные и демократические выборы.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в пресс-службе молдавского правительства, об этом заявил премьер-министр Владимир Филат на встрече с делегацией Совета Европы, возглавляемой генеральным директором Департамента СЕ по демократии и политическим вопросам Жаном-Луи Лораном.

Согласно действующей Конституции  Молдавии, парламент нынешнего созыва должен быть распущен, поскольку  не смог избрать в оговоренные сроки нового президента. Коммунисты Молдавии в прошлом году дважды блокировали выборы президента.

 

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