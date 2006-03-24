СБУ незаконно прослушивала журналиста

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного прослушивания сотрудниками СБУ журналиста газеты “Сегодня” Александра КОРЧИНСКОГО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Виктор ШОКИН сегодня на пресс-конференции в Киеве. По его словам, “уголовное дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса Украины “злоупотребление служебным положением” и “подделка документов”.

При этом он отметил, что “действия, которые были предприняты должностными лицами СБУ в то время, по моему мнению, являются преступными”.

В.ШОКИН отметил, что прослушивание журналиста А.КОРЧИНСКОГО началось после выхода летом прошлого года материала в газете за его подписью о местонахождении бывшего начальника Департамента криминальной разведки МВД Украины Алексея ПУКАЧА. Было установлено, что должностными лицами СБУ за подписью заместителя председателя СБУ Андрея КОЖЕМЯКИНА 25 июня 2005 года было заведено оперативно-розыскное дело в отношении А.КОРЧИНСКОГО.

В.ШОКИН отметил, что, согласно закону об оперативно-розыскном деле (ОРД), решение о его заведении принимает руководство СБУ. Таким образом, решение о заведении ОРД было принято “господином ТУРЧИНОВЫМ”, а подписывал его заместитель А.КОЖЕМЯКИН, сказал заместитель генпрокурора.

Отвечая на вопросы, какие именно оперативные действия проводились в отношении журналиста, В.ШОКИН сказал, что “это было прослушивание (телефонных разговоров), другие мероприятия не проводились”.

При этом В.ШОКИН отметил, что ОРД было открыто “в отношении неустановленных должностных лиц генпрокуратуры и гражданина А.КОРЧИНСКОГО”. Журналист подозревался в злоупотреблении служебным положением как работник правоохранительных органов, “ТУРЧИНОВ и КОЖЕМЯКИН его отнесли к этому”, заметил В.ШОКИН).

В контексте сказанного заместитель ген прокурора объяснил, что из постановления о прекращении ОРД, выданного за подписью А.ТУРЧИНОВА 12 июля 2005 года, “очень четко видно, что господин КОРЧИНСКИЙ при моем участии якобы разгласил информацию, являющейся тайной следствия. В то же время само ОРД заведено было по подозрению А.КОРЧИНСКОГО в разглашении конфиденциальной тайной информации лицом, работающем в правоохранительных органах”.

В.ШОКИН в контексте сказанного добавил, что, согласно закону об ОРД, для его открытия необходимо, чтобы человек подозревался в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, в противыном случае суд никогда не дал бы согласия на ОРД в отношении А.КОРЧИНСКОГО.

В то же время В.ШОКИН сказал, что само ОРД было уничтожено по распоряжению А.КОЖЕМЯКИНА. И сейчас трудно установить, что именно находилось в этих материалах.

В то же время В.ШОКИН выразил надежду, что в ходе расследования этого дела “будут расставлены все точки над “і” - кто это делал”.

Как сообщал УНИАН, газета "Сегодня" 23 июня 2005 г. сообщила, что А.ПУКАЧ, подозреваемый в убийстве Г.Гонгадзе, живой и находится в Израиле. Издание утверждало, что А.ПУКАЧА нашли израильские спецслужбы. По "неподтвержденным данным" газеты, "за ним пока наблюдают, не задерживая".

Позже некоторые СМИ писали, что СБУ возбудила дело за "слив" заместителем генпрокурора Виктором ШОКИНЫМ информации относительно места пребывания в Израиле А.ПУКАЧА.

Согласно этой информациии, в СБУ есть вроде бы запись разговора В.ШОКИНА с журналистом газеты "Сегодня".

10 августа В.ШОКИН заявил, что никто из Генпрокуратуры не причастен к утечке информации в прессу о пребывании в Израиле генерала МВД А.ПУКАЧА. Относительно того, что есть “прослушка” его разговора, который подтверждает этот факт, В.ШОКИН заявил, что прослушивание его телефонных разговоров в Генпрокуратуре будут тщательным образом проверять.