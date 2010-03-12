Янукович не собирается трогать Стельмаха

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что не планирует освобождать Владимира СТЕЛЬМАХА от должности главы Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во время встречи с новым составом Кабинета министров.

«Такая скорость, что не успели предупредить Владимира Семеновича СТЕЛЬМАХА… Николай Янович (АЗАРОВ – УНИАН) вчера испугал, сказал, что у нас две-три кандидатуры уже есть на эту должность. Я хотел бы предупредить, чтобы вы не бросались такими словами, а, во-вторых, считались с моей точкой зрения. Я хочу немножко поправить премьер-министра и сказать, что в мои планы не входит на этом этапе замена главы Национального банка», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины подчеркнул, что В.СТЕЛЬМАХ сейчас должен продолжать работать в должности председателя правления Нацбанка.

«И мы создадим такой механизм сотрудничества, который будет удовлетворять, прежде всего, украинский народ, экономику и, безусловно, правительство. Такую задачу я ему (СТЕЛЬМАХУ) уже поставил», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности главы НБУ закончился 16 декабря 2009 года. Однако глава группы советников НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ заявил, что В.СТЕЛЬМАХ не собирается писать заявление об отставке, а передать полномочия, в соответствии с законом, он может лишь назначенному Верховной Радой по представлению Президента председателю, да и то лишь после того, как будет проголосована отставка нынешнего руководителя НБУ.

Справка УНИАН. Согласно статье 18 Закона Украины “О Национальном банке Украины”, глава НБУ назначается на должность Верховной Радой по представлению Президента большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины сроком на пять лет.