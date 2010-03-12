Янукович сегодня поговорит с силовиками

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня примет участие в координационном совещании руководителей правоохранительных органов Украины по вопросам состояния противодействия преступности и коррупции в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, совещание под председательством генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО начнется в 10.00.

На совещание приглашены секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО, председатели профильных комитетов Верховной Рады Сергей КИВАЛОВ, Игорь КАЛЕТНИК и Виктор ШВЕЦ.

В заседании примут участие руководители Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой администрации, Государственной пограничной службы, Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, руководители центрального аппарата Генеральной прокуратуры и прокуроры областного уровня.