Янукович, выступая в Минобороны, запутался в глаголах и причинах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил коллективу Министерства обороны Украины новоназначенного руководителя ведомства Михаила ЕЖЕЛЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед коллективом Минобороны, глава государства отметил: «Я хотел бы, чтобы Михаил Брониславович (ЕЖЕЛЬ) начал в очень непростых условиях служение Родине на этом посту и сосредоточил свое внимание на эффективности обороны, на создании современной украинской армии».

Как сказал Президент, украинская армия должна отвечать мировым стандартам, и эта цель будет главной в политике В.ЯНУКОВИЧА относительно Министерства обороны.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, необходимо не только сохранить, но и преумножить потенциал Вооруженных Сил Украины, в том числе кадровый потенциал.

Также, по словам В.ЯНУКОВИЧА, приоритетом для Министерства обороны является повышение обороноспособности государства. «Здесь не может быть никаких причин. Мы будем с вами все причины, которые будут, будем их своевременно снимать», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

На церемонии представления нового министра обороны присутствовала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА.

Также В.ЯНУКОВИЧ представил коллективу Минобороны вице-премьер-министра Владимира СИВКОВИЧА, который, по его словам, будет заниматься Министерством обороны.

Справка УНИАН. М.ЕЖЕЛЬ родился в 1952 году в с. Слобода-Ялтушковская Барского района Винницкой области.

С октября 1996 года до апреля 2003 года был командующим Военно-морских сил Украины.

С 4 февраля 2008 года работал главным инспектором Министерства обороны.

Воинское звание - адмирал запаса.