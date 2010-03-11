Кабмин Азарова сделал первый шаг и поставил себе первый плюс

Кабинет министров во главе с Николаем АЗАРОВЫМ провел свое первое заседание, носившее совещательный характер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Виталий СЕМИНОЖЕНКО.

Он отметил, что на совещании обсуждался вопрос о начале работы нового правительства.

«Первым делом необходимо в каждом министерстве провести встречи – нужно в деталях разобраться в ситуации, которая на сегодняшний день существует, и определить, какие необходимо принять первоочередные решения», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Он назвал позитивом то, что состав нового правительства - это «общенациональная команда». «Это уже тот первый плюс и первый шаг при формировании нового правительства», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО, подчеркнув, что это будет «команда консолидации».

В свою очередь вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО отказался отвечать на вопросы журналистов и никак не прокомментировал назначение на должность министра экономики Василия ЦУШКО. Он сообщил, что на все вопросы намерен ответить завтра на пресс-конференции.