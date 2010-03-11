Тимошенко назвала виновных в том, что она не выполнила «Украинский прорыв»

Экс-премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство не смогло в полной мере выполнить программу «Украинский прорыв» из-за введения конституционной реформы и противодействия экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Конституционная реформа вдребезги разрушила вертикаль исполнительной власти, и в кризис страна оказалась неуправляемой с точки зрения разбалансированности, разрушения исполнительной вертикали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее мнению, если бы демократическая команда была объединенной, те проблемы, созданные из-за конституционной реформы, можно было бы преодолеть.

«Главная причина, которая политически помешала фундаментальному формированию страны, – это как раз позиция Президента Виктора ЮЩЕНКО, который с первых дней осознал и ощутил меня не как партнера, не как человека, который может совместно строить стратегию развития государства, а он воспринимал меня как главного конкурента на следующих президентских выборах», - объяснила она.

Лидер БЮТ убеждена, что В.ЮЩЕНКО именно из-за этого создавал препятствия для эффективной деятельности правительства. В частности, уточнила Ю.ТИМОШЕНКО, речь идет о выведении из состава демократической коалиции депутатов фракции НУ-НС, которая была пропрезидентской фракцией.

Кроме того, по ее словам, Национальный Банк Украины также работал против правительства, “подрывая каждый его шаг”. «Все это было ради эфемерной победы на президентских выборах, и это не дало возможности объединить демократическую команду», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что новый состав Кабинета Министров начинает свою работу в отсутствие каких-либо задолженностей по социальным выплатам.