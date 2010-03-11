Регионалы заявляют, что готовы взять власть в Севастополе

Партия регионов готова полностью сформировать исполнительную власть в городе Севастополе, «у неё есть реально подготовленные кадры».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Севастопольского городского совета, глава городской орагнизации Партии регионов Валерий САРАТОВ.

По его словам, «мы хорошо знаем, что Президент хочет сделать опору при назначении руководителей на местные кадры, которые знают местные проблемы, людей, а люди, в свою очередь, знают их и будут с них спрашивать вдвойне, чем с приезжих назначенцев». «Поэтому по Севастополю будут приняты разумные и взвешенные решения», - подчеркнул В.САРАТОВ.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов о том, на каких условиях он будет готов работать с новым руководством администрации, В.САРАТОВ заявил, что «готов трудиться с любым главой администрации, который будет работать на город, не будет воровать и не заниматься коррупцией».

Как сообщал УНИАН, ранее В.САРАТОВ неоднократно заявлял о том, что будет ходатайствовать перед новоизбранным Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о смене нынешнего руководства исполнительной власти Севастополя.