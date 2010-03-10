Регионал предлагает перенести местные выборы на 2012 год

Партия регионов планирует провести местные выборы вместе с парламентскими в 2012 году.

Об этом заявил народный депутат от ПР Владимир ВЕЧЕРКО, полемизируя 9 марта с народным депутатом от БЮТ Романом ЗАБЗАЛЮКОМ в программе «Новое время» на «5 канале».

«Не нужно растрачивать бюджетные средства. В 2012 году будут выборы в Верховную Раду, горсоветы, облсоветы. Так делают во всех странах. Мы же демократы», - заявил В.ВЕЧЕРКО.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада отменила свое постановление о назначении выборов в местные советы на 30 мая. Свое решение депутаты мотивировали отсутствием бюджета и, соответственно, средств на проведение выборов.

В то же время ВР пока не назначила новую дату их проведения.