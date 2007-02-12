Тимошенко сдала Безсмертного с его ”тайным” соглашением

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНО отмечает, что не подписывала с «Нашей Украиной» никаких соглашений, которые предусматривают распределение должностей в высших органах власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге для журналистов.

По словам лидера БЮТ, народный депутат, председатель центрального исполкома “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ действительно раздал соответствующий проект соглашения, но он не обсуждался и тем более - не подписывался.

«Такого соглашения у нас не существует, мы ничего не подписывали», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сейчас, по мнению БЮТ, нецелесообразно заниматься вопросами распределения должностей. «Я сейчас думаю не о должностях, а думаю о том, как быстро убрать ЯНУКОВИЧА и его мафию от власти», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что никакие формулы распределения должностей с «Нашей Украиной» не рассматривались и, по ее убеждению, это делать преждевременно.

В то же время она заявила: «Я думаю, если «Наша Украина» все же окончательно примет решение работать в оппозиции и работать с нашей политической силой, то, по моему мнению, было бы абсолютно целесообразно подписать стратегическое соглашение на многие годы вперед, которое бы предусматривало такие наши отношения, которые бы сделали невозможным любые конфликты, даже искусственно созданные».

Также Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что политика БЮТ остается неизменной, блок является самодостаточной политической командой и будет двигаться вперед независимо от того, «какие реверансы будут делать политические силы вокруг нас. Но те политические силы, которые готовы стать рядом с БЮТ и быть союзниками в этой политической борьбе, для них двери никогда не будут закрываться”.

Как сообщал УНИАН, в номере от 8 февраля газета «Коммерсант-Украина» написала, что парламентские фракции «Наша Украина» и БЮТ распределили руководящие посты в Верховной Раде следующего созыва и Кабинете Министров.

Как сообщает издание, в его распоряжение попали документы, свидетельствующие о наличии принципиальных договоренностей между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и лидером БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО. Согласно тексту проекта соглашения "О создании коалиции объединенной оппозиции в Верховной Раде V созыва" между фракциями "Наша Украина" и БЮТ, кроме согласованных действий фракций "Наша Украина" и БЮТ в Верховной Раде V созыва, стороны договорились о распределении руководящих должностей в Верховной Раде следующего созыва и Кабинете министров.

Документ датирован 2 февраля 2007 года и разработан информационно-аналитической службой "Нашей Украины", пишет “Коммерсант-Украина”. Как стало известно газете, 5 февраля, когда состоялась встреча Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, «госпожа ТИМОШЕНКО пообещала Президенту подписать этот документ вместе с лидером фракции “Наша Украина” Вячеславом КИРИЛЕНКО в обмен на ряд уступок со стороны главы государства. Одной из них стало подписание В.ЮЩЕНКО закона об императивном мандате для депутатов местных советов».

"Субъекты коалиции участвуют в формировании коалиционного правительства и распределении должностей независимо от результатов очередных или внеочередных выборов на паритетных условиях (50:50)",– говорится в соглашении. Исключение, согласно приложению №1, составляют только четыре должности, которые на пять лет закрепляются за определенной политической силой. Так, БЮТ получает пост премьер-министра и первого заместителя председателя Верховной Рады, а "Наша Украина" – должности председателя Верховной Рады и первого вице-премьера. Согласно документу, такое распределение должностей исключает возможность присоединения к будущей коалиции "Нашей Украины" и БЮТ какой-либо другой политической силы, пишет «Коммерсант».

По информации газеты, с проектом договора знакомы лидеры всех партий, входящих в блок "Наша Украина". Против такого распределения портфелей во фракции «НУ» выступили только двое из шести партийных лидеров – председатель Партии промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ и лидер УРП "Собор" Анатолий МАТВИЕНКО назвали составление приложений к соглашению, "мягко говоря, преждевременными".

«Коммерсант» напоминает, что о возможности проведения досрочных выборов в последнее время говорили как представители "Нашей Украины", так и БЮТ. При этом никто из них официально не может объяснить, что может стать юридическим основанием для роспуска нынешнего созыва Верховной Рады. При этом «Коммерсант» напоминает, что в Конституционном Суде находится представление относительно легитимности правительства и коалиции, в случае удовлетворения которого у Президента может появиться законное основание для роспуска парламента.