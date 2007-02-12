Тимошенко прицепит к сердцу маленький пылесос
БЮТ открывает горячую линию
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО начинает тур регионами под лозунгом «Большая уборка».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на брифинге для журналистов.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, с введением в действие закона об императивном мандате для депутатов местных советов у граждан Украины в первую очередь, а также у партий и блоков, появился инструмент, который позволит заставить местных депутатов работать на благо людей.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что планирует начать поездки по регионам Украины и принимать участие в сессиях советов разных уровней. В частности, уже на этой неделе состоится поездка в Черкассы и, возможно, в Винницу.
Как подчеркнула лидер БЮТ, она будет ездить не только по тем регионам, где ее блок имеет большинство в местных советах, но и по тем областям – Донецкой, Луганской, Харьковской, – где в местных советах нет ни одного члена БЮТ.
Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ее поездки не имеют никакого отношения к всеукраинскому туру лидера Гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО.
Как сказала лидер БЮТ, ее поездки будут проходить под символическим названием «Большая уборка», и сегодня к символу блока – сердцу – можно добавить маленький пылесос.
Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что за последние 15 лет впервые появилась уникальная возможность улучшить работу депутатов местных советов.
По ее словам, работа будет проходить в двух направлениях. Первое направление – это увеличение поступлений в местные бюджеты. Она верит, что местные бюджеты можно увеличить в 2-3 раза, выведя из тени все действия с земельными участками, продажей или сдачей в аренду коммунальной собственности, а также введением тендеров на право заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Второе направление деятельности – проверка обоснованности повышения коммунальных тарифов. Ю.ТИМОШЕНКО привела пример Киева, где оппозиция смогла доказать необоснованность повышения таких тарифов (на сессии Киевсовета 8 февраля тарифы на услуги ЖКХ было решено поднять в 2 раза по сравнению с теми, которые действовали до 1 декабря 2006 года – УНИАН). Она выразила убеждение, что оппозиция сможет добиться этого же и в других регионах.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что с сегодняшнего дня БЮТ открывает «горячую» линию, по которой могут обращаться граждане с жалобами на деятельность депутатов от БЮТ. Она сказала, что благодаря этой линии люди смогут оценить деятельность каждого депутата, а, соответственно, и навести порядок в органах самоуправления.
По ее убеждению, соответствующий механизм императивного мандата будет самым действенным механизмом борьбы с коррупцией.
Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что пригласит к поездкам по регионам представителей других политических сил, в том числе партию «Реформы и порядок», «Нашу Украину» и других.