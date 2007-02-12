Тимошенко прицепит к сердцу маленький пылесос

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО начинает тур регионами под лозунгом «Большая уборка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на брифинге для журналистов.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, с введением в действие закона об императивном мандате для депутатов местных советов у граждан Украины в первую очередь, а также у партий и блоков, появился инструмент, который позволит заставить местных депутатов работать на благо людей.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что планирует начать поездки по регионам Украины и принимать участие в сессиях советов разных уровней. В частности, уже на этой неделе состоится поездка в Черкассы и, возможно, в Винницу.

Как подчеркнула лидер БЮТ, она будет ездить не только по тем регионам, где ее блок имеет большинство в местных советах, но и по тем областям – Донецкой, Луганской, Харьковской, – где в местных советах нет ни одного члена БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ее поездки не имеют никакого отношения к всеукраинскому туру лидера Гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сказала лидер БЮТ, ее поездки будут проходить под символическим названием «Большая уборка», и сегодня к символу блока – сердцу – можно добавить маленький пылесос.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что за последние 15 лет впервые появилась уникальная возможность улучшить работу депутатов местных советов.

По ее словам, работа будет проходить в двух направлениях. Первое направление – это увеличение поступлений в местные бюджеты. Она верит, что местные бюджеты можно увеличить в 2-3 раза, выведя из тени все действия с земельными участками, продажей или сдачей в аренду коммунальной собственности, а также введением тендеров на право заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Второе направление деятельности – проверка обоснованности повышения коммунальных тарифов. Ю.ТИМОШЕНКО привела пример Киева, где оппозиция смогла доказать необоснованность повышения таких тарифов (на сессии Киевсовета 8 февраля тарифы на услуги ЖКХ было решено поднять в 2 раза по сравнению с теми, которые действовали до 1 декабря 2006 года – УНИАН). Она выразила убеждение, что оппозиция сможет добиться этого же и в других регионах.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что с сегодняшнего дня БЮТ открывает «горячую» линию, по которой могут обращаться граждане с жалобами на деятельность депутатов от БЮТ. Она сказала, что благодаря этой линии люди смогут оценить деятельность каждого депутата, а, соответственно, и навести порядок в органах самоуправления.

По ее убеждению, соответствующий механизм императивного мандата будет самым действенным механизмом борьбы с коррупцией.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что пригласит к поездкам по регионам представителей других политических сил, в том числе партию «Реформы и порядок», «Нашу Украину» и других.