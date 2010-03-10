Лидер ДДТ Юрий Шевчук раскритиковал российское правительство

С резкой критикой в адрес политического устройства в РФ и российских властей выступил на концерте в "Олимпийском" рок-певец Юрий Шевчук.

Как сообщает "Коммерсант", в спорткомплексе "Олимпийский" в третий раз были подведены итоги голосования за номинантов премии в области рок-музыки "Чартова дюжина", вышедшей из одноименного хит-парада "Нашего радио".

Вечер открыл большой концертный сет группы "ДДТ", состоявший из относительно новых песен. Посреди выступления лидер команды Юрий Шевчук неожиданно дал коллегам сигнал притормозить и обратился к зрителям с заранее заготовленной речью. Вначале он по обыкновению помянул добрым словом питерский рок и времена "революции духа". Затем пошел на обострение: "И в кошмарном сне ни мне, ни моим друзьям тогда не приснилось бы, до чего наш рок докатился. Половина песен про сиськи-письки. Эти наши коллеги бесчисленные, которые танцуют на шестах на жирных корпоративах. Эти наши коллеги, которые приветствуют на Красной площади ментовскую власть. Забыли, забыли мы, что рок — это выход за рамки унылой, банальной, доведенной до автоматизма механики существования... Родился, ел, пил, трахался, умер — вся наша жизнь. По ящику все хорошо, мармелад. Ты, быдло, только жуй это все и не вякай"... Расправившись с коллегами, Шевчук перешел к политической части своего послания: "Богатые богатеют, нищие нищают... воруют все. Система выстроила в нашей стране жестокую, бесчеловечную власть. Народ мучается не только в тюрьмах и лагерях, но и в детских домах и больницах... Сколько сейчас беды, ребята. Ну вот, допустим, Ходорковский со своим другом — сколько можно их парить, они уже все долги раздали, сколько можно их закатывать в бетон этот зоновский? А с другой стороны, посмотрите, сколько сволочи, около власти кормящейся, в погонах и с мигалками в башке, грабят нас, сбивают нас на дорогах, расстреливают в магазинах, и никто за это по большому счету не поплатился!" Свое обращение Юрий Шевчук закончил резюме: "Рок — это не когда все хорошо, но когда что-то плохо, и об этом надо петь и говорить. И "Нашему радио" тоже".

Ни одна телекомпания шоу с "ведущими рок-музыкантами страны" не снимала.