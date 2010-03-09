Янукович назвал Шевченко «уникальным планетарным явлением»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дань уважения гениальному украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении в Каневе на Чернечьей горе после возложения цветов к могиле поэта.

В.ЯНУКОВИЧ назвал Т.Шевченко «духовным небом Украины и уникальным планетарным художественным явлением, аналогов которому нет в мировой литературе». «Тарас Шевченко поднес украинский литературный язык до уровня самых развитых языков мира, и своим творчеством, выросшем из народных корней, демократизовал европейскую и мировую литературу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент высоко оценил художественный талант Т.Шевченко. «Самый талантливый, самый благоразумный среди людей, абсолютно гениальный поэт - так сказал о Шевченко Иван Бунин», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что Т.Шевченко является самым большим народным поэтом из всех поэтов мира.