Немыря говорит, что Кабмин Тимошенко останется до назначения следующего

Нынешний Кабинет министров будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

При этом он подтвердил, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила о намерении уйти в краткосрочный отпуск. Исполнение обязанностей премьер-министра возложено на первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА.

Г.НЕМЫРЯ также заявил, что после утверждения Верховной Радой нового состава правительства действующие министры передадут дела преемникам согласно действующей процедуре.

«Когда будет сформировано новое правительство, безусловно, как это и необходимо в соответствии со всеми процедурами, будут переданы дела», - сказал Г.НЕМЫРЯ, подчеркнув, что принципиальным вопросом является то, каким образом правительство будет сформировано. «От этого зависит качество демократии в Украине», - сказал Г.НЕМЫРЯ.