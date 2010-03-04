Фракция БЮТ вернулась в сессионный зал и будет работать в обычном пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила народный депутат Украины, член фракции БЮТ Ольга БОДНАР.

По ее словам, в 16.00 состоялось короткое заседание фракции БЮТ, на котором было принято решение вернуться в сессионный зал с тем, чтобы работать над принятием законов.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил журналистам, что БЮТ не будет принимать участия в пленарных заседаниях сегодня в знак протеста против принятия законопроекта об изменениях к Регламенту ВР.

В то же время до этого лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО в комментарии УНИАН заявил, что фракция будет принимать участие в вечернем пленарном заседании.