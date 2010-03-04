Израиль - о безвизовом режииме с Украиной: уложимся в полгода

Израильское правительство намерено наладить безвизовый режим с Украиной за полгода. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявил вице-премьер-министр и глава внешнеполитического ведомства Израиля Агвидор ЛИБЕРМАН.

По его словам, правительствам обеих стран еще необходимо согласовать консульские соглашения, утвердить их в МВД, а затем ратифицировать в парламенте.

«С Россией этот процесс продолжался десять месяцев после принятия решения. Надеемся, что с учетом предыдущего опыта уложимся в полгода», - объяснил А.ЛИБЕРМАН.

Как отметил израильский вице-премьер, выгоды от роста потока туристов намного превышают доходы от консульских сборов. В качестве примера А.ЛИБЕРМАН привел статистику увеличение количества туристов из России: 176 тыс. в год до отмены визового режима и более 400 тыс. – после отмены.