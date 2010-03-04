Яценюк считает, что Януковича толкают на нарушение Конституции

Лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК осуждает попытки фракций Партии регионов, Коммунистической партии и Блока Литвина принять неконституционные изменения к Регламенту Верховной Рады, чтобы неконституционным способом создать коалицию и правительство.

Об этом говорится в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой партии "Фронт перемен".

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «этим самым они, по сути, толкают нового Президента начать свою каденцию с неконституционных шагов, что подорвет легитимность украинской власти как внутри страны, так и на международной арене».

Политик отметил, что, согласно Конституции, новая коалиция должна быть создана исключительно парламентскими фракциями, а не депутатским большинством. «Коалиции мертвых душ не будет. Либо будет создана коалиция парламентских фракций исключительно конституционным путем, либо будут досрочные парламентские выборы», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, ВР приняла за основу изменения к своему Регламенту, которыми отдельным депутатам разрешено входить в коалицию. В то же время есть разъяснение Конституционного Суда, что в состав коалиции могут входить только фракции.