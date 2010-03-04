Литвин назвал наиболее вероятного премьера

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает кандидатуру исполняющего обязанности председателя Партии регионов и народного депутата Николая АЗАРОВА наиболее вероятной кандидатурой на пост премьер-министра при любой конфигурации новой парламентской коалиции.

Об этом В.ЛИТВИН заявил в интервью газете «Коммерсант - Украина» (№ 39 за 4 марта).

Спикер также высказал мнение о трех возможных вариантах парламентского большинства. «Первый вариант: три фракции – Партия регионов, Компартия и Блок Литвина – плюс депутаты из других фракций. Хотя есть возражения и сомнения относительно юридической чистоты такого решения. Второй вариант: большинство на базе двух фракций – ПР и «Нашей Украины - Народной самообороны», которые суммарно насчитывают более 226 депутатов. Конечно, к ним могут присоединиться и другие депутаты или фракции, в частности Блок Литвина, но костяком коалиции будут именно две фракции», - отметил председатель ВР.

При этом политик заявил, что если будет 226 подписей, то объявит о наличии коалиции. «Конституцию каждый читает по-своему. Одни видят положение о том, что коалицию создают фракции, другие – что должны быть подписи как минимум 226 депутатов, которые изъявили желание работать в коалиции. Для меня главное – есть ли 226 человек, которые берут на себя ответственность за принятие решений Верховной Радой», - пояснил позицию В.ЛИТВИН.

Он также выразил мнение, что переговоры о создании коалиции не будут продолжаться все 30 дней, которые определены Конституцией. «Мне кажется, что основная переговорная работа будет сделана в течение последующих двух дней», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что кандидатура Н.АЗАРОВА является наиболее вероятной при любой конфигурации коалиции. «У Партии регионов 172 голоса плюс 3 внефракционных, которые фактически поддерживают эту фракцию. На этот раз они не упустят премьерство», - уверен В.ЛИТВИН.

Спикер также считает, что вероятность коалиции без НУ-НС и с ее участием составляет «60 на 40». «То есть первый вариант более вероятен», - сказал В.ЛИТВИН.