Литвин поведал о коалиционных раскладах

Председатель Верховной рады Владимир Литвин считает наиболее реальным большинство в составе фракций Партии регионов (ПР), Компартии, блока Литвина и внефракционных депутатов и готов объявить о создании любой коалиции, несмотря на возможные юридические проблемы. О мотивах своих действий и намерений спикер рассказал в интервью специальному корреспонденту "Коммерсантъ-Украина".

Спикер поведал о том, какие варианты коалиции обсуждались

"Первый вариант: три фракции – Партия регионов, Компартия и блок Литвина – плюс депутаты из других фракций. Хотя есть возражения и сомнения относительно юридической чистоты такого решения. Второй вариант: большинство на базе двух фракций – ПР и "Нашей Украины–Народной самообороны", которые суммарно насчитывают более 226 депутатов. Конечно, к ним могут присоединиться и другие депутаты или фракции, в частности блок Литвина, но костяком коалиции будут именно две фракции".

Также Литвин отметил: "Если будет 226 подписей, я объявлю о наличии коалиции. Конституцию каждый читает по-своему. Одни видят положение о том, что коалицию создают фракции, другие – что должны быть подписи как минимум 226 депутатов, которые изъявили желание работать в коалиции. Для меня главное – есть ли 226 человек, которые берут на себя ответственность за принятие решений Верховной Радой".