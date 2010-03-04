Эксперты: не нужно паниковать, что Украина станет пророссийской
В Варшаве состоялась конференция
Новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не будет вести такую пророссийскую политику, как могло показаться, учитывая его имидж политика готового к значительным уступкам россиянам.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили польские эксперты на состоявшейся в среду в Варшаве конференции, посвященной ситуации в Украине.
Бывший вице-председатель Европейского парламента Януш ОНИШКЕВИЧ отметил, что некоторые обозреватели в 1994 году после победы в президентских выборах Леонида КУЧМЫ над Леонидом КРАВЧУКОМ выражали обеспокоенность возможным изменением внешнеполитических приоритетов Украины.
«КРАВЧУК считался таким проевропейским и многие задумывались, как оно будет с КУЧМОЙ», - отметил он.
Эксперт сказал, что позже именно при президентстве Л.КУЧМЕ, который руководил Украиной до 2004 года, вступление в Европейский Союз и НАТО определены стратегическими целями государства.
Кроме этого, Л.КУЧМА, несмотря на обещания в ходе избирательной кампании, не предоставил русскому языку статус государственного.
Я.ОНИШКЕВИЧ также заметил, что В.ЯНУКОВИЧА поддерживают представители украинского крупного бизнеса, которые в действительности конкурируют с россиянами за доступ на западные рынки сбыта, капитала и технологий.
«ЕС это не СНГ, куда втягивают, туда нужно ворваться», - отметил он.
Публицист издания Gazeta Wyborcza Марчин ВОЙЧЕХОВСКИЙ тоже выразил мнение, что В.ЯНУКОВИЧ и силы, которые его поддерживают, не будут вести однозначно пророссийскую политику, а будут пытаться найти баланс интересов.
«Не нужно паниковать, что Украина станет пророссийской», - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что В.ЯНУКОВИЧ будет пытаться вести твердую и рациональную политику, а не «политику капитуляции», чего ожидают некоторые обозреватели.