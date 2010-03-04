Эксперты: не нужно паниковать, что Украина станет пророссийской

Новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не будет вести такую пророссийскую политику, как могло показаться, учитывая его имидж политика готового к значительным уступкам россиянам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили польские эксперты на состоявшейся в среду в Варшаве конференции, посвященной ситуации в Украине.

Бывший вице-председатель Европейского парламента Януш ОНИШКЕВИЧ отметил, что некоторые обозреватели в 1994 году после победы в президентских выборах Леонида КУЧМЫ над Леонидом КРАВЧУКОМ выражали обеспокоенность возможным изменением внешнеполитических приоритетов Украины.

«КРАВЧУК считался таким проевропейским и многие задумывались, как оно будет с КУЧМОЙ», - отметил он.

Эксперт сказал, что позже именно при президентстве Л.КУЧМЕ, который руководил Украиной до 2004 года, вступление в Европейский Союз и НАТО определены стратегическими целями государства.

Кроме этого, Л.КУЧМА, несмотря на обещания в ходе избирательной кампании, не предоставил русскому языку статус государственного.

Я.ОНИШКЕВИЧ также заметил, что В.ЯНУКОВИЧА поддерживают представители украинского крупного бизнеса, которые в действительности конкурируют с россиянами за доступ на западные рынки сбыта, капитала и технологий.

«ЕС это не СНГ, куда втягивают, туда нужно ворваться», - отметил он.

Публицист издания Gazeta Wyborcza Марчин ВОЙЧЕХОВСКИЙ тоже выразил мнение, что В.ЯНУКОВИЧ и силы, которые его поддерживают, не будут вести однозначно пророссийскую политику, а будут пытаться найти баланс интересов.

«Не нужно паниковать, что Украина станет пророссийской», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что В.ЯНУКОВИЧ будет пытаться вести твердую и рациональную политику, а не «политику капитуляции», чего ожидают некоторые обозреватели.