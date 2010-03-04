Чего ждут от Януковича в НАТО

Во время визита в Брюссель президент Украины Виктор Янукович посетил ключевые институции ЕС, но не побывал в НАТО. Несмотря на это в альянсе уже вскоре ожидают его визита и надеются на прагматичный подход к сотрудничеству.

Информированные источники указывают, что новый президент Украины Виктор Янукович уже вскоре посетит штаб-квартиру Северно-Атлантического альянса, сообщает "Немецкая волна". Конкретных сроков однако не называют. Известно, что визит состоится не через неделю или две, ведь обсуждение последующего развития двусторонних отношений, их возможный формат, займет определенное время.

В НАТО надеются на прагматичный подход нового президента Украины к сотрудничеству. В альянсе не ожидают, что Янукович сделает заявление образца марта 2003 года о том, что конечной целью сотрудничества является членство Украины в этой организации. Или заявление образца 2006 года, когда он заявил о неготовности Украины выполнять План действий относительно приобретения членства.

В НАТО говорят о том, что учрежденная недавно Годовая национальная программа, которая фактически стала заменителем Плана действий относительно приобретения членства, полностью отвечает интересам Украины, ведь направлена на реформы, которые необходимы Киеву и на пути к Европейскому союзу. Именно это дает основания говорить о том, что прагматичный подход Януковича позволит использовать существующий инструмент в полном объеме.

Относительно последующего продвижения Киева на пути к членству, то позиция альянса остается неизменной, о чем заявил в среду генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен: „Я хотел бы отметить, что позиция НАТО после президентских выборов такая же, какой была и до них: на Бухарестском саммите мы приняли решение, что Украина, как и Грузия, будут членами НАТО, если они этого захотят и если они достигнут необходимых критериев. Это – наша политика открытых дверей. В конечном итоге, Украина сама будет определять свое будущее. И это – наш главный принцип: каждая отдельная страна решает для себя политику безопасности”.

В середине марта в штаб-квартире НАТО состоится заседание Комиссии УкраинаА-НАТО на уровне послов, где союзники вместе с представителями Украины будут обсуждать перспективы и приоритеты двустороннего сотрудничества.