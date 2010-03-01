Тимошенко требует, чтобы ВР завтра рассмотрела вопрос о её отставке

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует, чтобы Верховная Рада Украины на пленарном заседании 2 марта первым рассмотрела вопрос об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, открывая заседание правительства.

«Я настаиваю на том, чтобы завтра, во вторник, первым вопросом в Верховной Раде было рассмотрено постановление Партии регионов об отставке правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что расценивает последние заявления и действия Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА как антиукраинские и антидемократические. Поэтому, по ее мнению, именно сейчас необходимо внесение ясности, какие политические силы в парламенте его поддерживают.

«Если это постановление (об отставке) набирает большинство голосов, будет понятно, кто за это постановление голосует, и тогда будет понятно, кто поддерживает антиукраинское большинство в парламенте. Я думаю, что это правильное развитие событий, потому что стране нужна ясность», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.