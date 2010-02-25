Компартия требует расследовать злоупотребления Ющенко

Фракция КПУ будет ставить вопрос о “немедленном и всестороннем расследованим злоупотреблений служебным положением и преступном превышении полномочий гражданином ЮЩЕНКО во время его пребывания на посту Президента Украины”.

Об этом заявил лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, П.СИМОНЕНКО напомнил, что за время пребывания в должности Президента В.ЮЩЕНКО “неоднократно, сознательно и грубо нарушал законы Украины. В частности, потакал незаконной торговле оружием, рейдерской приватизации предприятий и захвату земельных угодий”. “Пребывая в должности Президента, гражданин ЮЩЕНКО проводил преступную политику разрушения государственных институтов и узурпации власти, политику неофашизации Украины, насаждал идеологию пещерного национализма, ксенофобии и религиозной вражды. Вопреки здравому смыслу и нормам международного права раздавал гитлеровским наемникам и их последователям высшие государственные награды”, - заявил П.СИМОНЕНКО.

Лидер КПУ напомнил, что Компартия неоднократно поднимала вопрос об импичменте Президента Украины В.ЮЩЕНКО и привлечении его к ответственности, в том числе и уголовной. Он отметил, что В.ЮЩЕНКО “удавалось избежать наказания, прячась за президентской неприкосновенностью”. “Отныне этой преграды для привлечения гражданина ЮЩЕНКО к ответственности не существует”, - заявил лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО отметил, что В.ЮЩЕНКО “должен ответить перед народом Украины за тот политический и социальный геноцид, который он совершал во время своего президентства”.