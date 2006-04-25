Черновецкий поручил своим депутатам разобраться с киевским имуществом

Вопросами управления и создания реестра коммунальной собственности Киева будут заниматься депутаты горсовета, избранные по списку Блока Черновецкого.

Так herjdjlbnm комиссией, которая изучает результаты управления коммунальным имуществом, мэр Киева Леонид Черновецкий назначил директора юридической фирмы "Формула Безопасности" Анатолий Чуба, пишет газета "Дело" во вторник.

Руководить созданием реестра коммунальной собственности Черновецкий поручил бывшему главе фракции "Еднисть" в Киевсовете Владимиру Головачу.

Среди первоочередных действий в сфере борьбы за киевское имущество Черновецкий назвал отмену решений о создании компании "Киевэнергохолдинг" и возвращение в коммунальную собственность компаний "Киевхлеб" и "Киевмлын", на базе которых была создана компания "Хлеб Киева".

Кроме того, своих представителей Черновецкий отправил на общее собрание акционеров компании "Хлеб Києва", 50%+1 акция которой находится в городской собственности.

На собрании, должен был рассматриваться вопрос о дополнительной эмиссии акций, что уменьшило бы долю коммунальной собственности в компанию, однако решение не было принято – был объявлен перерыв.

"По словам Головача, задержки с проведением собрания связаны с тем, что новые представители интересов городских властей изучают состояние дел компании", - пишет "Дело".

В свою очередь глава Фонда госимущества Валентина Семенюк, отметила, что "очень рада, что новый мэр Киева, наконец, решил навести порядок в сфере управления городским имуществом".

Украинская правда