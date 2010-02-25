Герман Левочкина любит, но работать будет напрямую с Януковичем

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявляет, что на своей новой должности будет работать напрямую с главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ без посредничества главы АП Сергея ЛЕВОЧКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня журналистам.

Отвечая на вопрос, отвечает ли действительности распространенная некоторыми СМИ информация, что она не соглашалась на назначение на эту должность в связи с тем, что главой Администрации Президента будет С.ЛЕВОЧКИН, А.ГЕРМАН сказала: «Я буду работать непосредственно с Президентом. Я люблю Сергея – этого элегантного молодого человека».

А.ГЕРМАН также сообщила, что сегодня Президент планирует принять еще несколько кадровых решений.