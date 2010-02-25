Янукович пообещал Лукашенко не забывать родину своих предков
14:44, 25 февраля 2010Политика
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Состоялась двусторонняя встреча
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел двустороннюю встречу с Президентом Республики Беларусь Александром ЛУКАШЕНКО.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи В.ЯНУКОВИЧ сказал: «В отношениях наших двух стран наступает новый этап».
«Мы готовы вместе с вами рассмотреть все основные стратегические направления развития наших отношений. Я готов работать вместе с вами, чтобы экономические добрососедские отношения между нашими странами динамически развивались», - добавил он.
«Я не забыл и не забуду родину своих предков - Витебскую область», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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