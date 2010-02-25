Янукович пообещал Лукашенко не забывать родину своих предков

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел двустороннюю встречу с Президентом Республики Беларусь Александром ЛУКАШЕНКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи В.ЯНУКОВИЧ сказал: «В отношениях наших двух стран наступает новый этап».

«Мы готовы вместе с вами рассмотреть все основные стратегические направления развития наших отношений. Я готов работать вместе с вами, чтобы экономические добрососедские отношения между нашими странами динамически развивались», - добавил он.

«Я не забыл и не забуду родину своих предков - Витебскую область», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.