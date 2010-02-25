В Госдуме России говорят, что Тимошенко выглядит смешно

В Госдуме РФ считают, что политическая стабильность придет в Украину с вступлением в должность нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единая Россия», об этом сказал первый вице-спикер Госдумы России Олег МОРОЗОВ.

«По-моему, наступает конец украинской смуты. Четкое волеизъявление граждан, все правовые процедуры соблюдены, мировое сообщество однозначно согласилось с результатами выборов. Никто не поставил их под сомнение, кроме одного человека, который сейчас, на мой взгляд, в политическом смысле выглядит смешно», - сказал О.МОРОЗОВ.

«Единороссы» симпатизировали Партии регионов, которую возглавляет В.ЯНУКОВИЧ, поскольку она является их политическим партнером. Поэтому мы приветствуем выбор украинского народа и полагаем, что этот выбор позволяет надеяться на то, что в Украине создастся ситуация политической стабильности, политической предсказуемости, и это почувствуют граждане Украины», - добавил О.МОРОЗОВ.