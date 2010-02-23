Регионалы угрожают Ющенко китайской забастовкой

Народный депутат Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) считает, что предложенная действующим Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Концепция о государственной языковой политике направлена на уничтожение других языков, которые используют национальные меньшинства, проживающие в Украине.

Такое мнение В.КОЛЕСНИЧЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной празднованию 21 февраля Международного дня родного языка.

"Концепция государственной языковой политики, предложенная Виктором ЮЩЕНКО, построена на принципах этнического национализма, титульной нации, единого украинского языка и направлена на уничтожение остальных 18 языков, активно используемых в Украине, и, прежде всего, русского. В данном случае Президент ЮЩЕНКО выступил не как гарант прав и свобод человека, а как политический деятель, ориентирующийся на свой радикальный электорат", - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его мнению, способом блокирования такой концепции может стать "китайская забастовка, когда общество не выполняет законы, отказывается их выполнять и игнорирует". "На следующем этапе произойдет принятие совершенно новых документов, которые будут отвечать европейским нормам, требованиям и вызовам, как это любил говорить Президент, который уже уходит в небытие", - добавил он.

В то же время, депутат убежден, что в настоящее время в Украине необходимо широко применять Европейскую хартию о региональных языках, и только после этого можно проводить референдум о придании русскому языку статуса государственного языка.

"Можно только представить, какой результат принесет проведение референдума по гуманитарным вопросам. Я не беру во внимание искомый результат, неизвестно каким он будет. Я полагаю, что ситуация разложится 50 на 50. Но после этого, каким образом мы сможем говорить о единой стране, об объединении наших общих интересов для создания единого общества? Я не говорю о титульном этносе, как нам предлагает эта концепция. Я говорю о едином обществе – украинский народ. И каждый политик, применяя подобный инструмент, должен понимать и просчитывать последствия от этого", - пояснил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 22 февраля утвердил Концепцию государственной языковой политики.

Президент поручил Кабинету министров Украины разработать и утвердить в трехмесячный срок план мероприятий, направленных на обеспечение реализации Концепции государственной языковой политики, одобренной этим Указом, предусмотрев, в частности, мероприятия по разработке и утверждению Государственной программы развития и функционирования украинского языка и языков национальных меньшинств на 2011-2015 годы, обеспечению ее выполнения; совершенствованию законодательства о языках; по развитию сети и улучшению учебно-методического обеспечения дошкольных, общеобразовательных, высших учебных заведений для воспитания и обучения на украинском языке; расширения применения украинского языка в средствах массовой информации, сфере культуры, образования и науки.

Глава государства указал, что приоритетами в реализации государственной языковой политики должны быть приведение практики применения законодательства о языках в соответствие с Конституцией Украины и Решением Конституционного Суда Украины от 14 декабря 1999 года № 10-рп (дело о применении украинского языка); приведение Закона Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" в соответствие с объектом и целями Хартии в ее аутентичной редакции; создание надлежащей законодательной базы по государственной поддержке книгоиздания, средств массовой информации, песенной продукции на украинском языке и на языках национальных меньшинств.

Также должны быть завершены работа над единым общенациональным правописанием и обеспечение научно обоснованного нормирования и совершенствования украинского языка; развитие национальной словарной базы и обеспечение свободного доступа к ней.