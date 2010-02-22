Суть обращения Тимошенко - переговоры со всеми, кроме Януковича

Премьер-министр Юлия Тимошенко настаивает на том, что президентские выборы были фальсифицированы, к власти пришла антиукраинская, антиевропейская команда и итог выборов не является выбором украинского народа.

Об этом она заявила в своем обращении к украинскому народу.

"Опасность грозит независимости Украины... Есть только выход - это объединение демократических, государственнических сил, всех мыслящих депутатов НУ-НС, Блока Литвина, БЮТ", - заявила премьер-министр.

Ю.Тимошенко предостерегла от "политического зарабитчанства", заверила, что сама ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоров о создании коалиции с В.Януковичем.

"Нужно отложить все противоречия и образовать в Верховной Раде мощную команду, которая не позволит установить антиукраинскую диктатуру... Я публично предлагаю это такой действенный путь, и уже начала переговоры", - подытожила Ю.Тимошенко.