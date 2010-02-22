У Винского говорят, что Януковича к власти привела Тимошенко

Ради сохранения себя на должности премьер-министра Юлия Тимошенко не отказалась бы даже от повторения попытки создания коалиции с Виктором Януковичом. В этом убеждены народные депутаты Геннадий Задырко и Владимир Каплиенко.

"В свое время мы выступали против подковерных переговоров БЮТ с Партией регионов, против того, что договариваются о переписывании Конституции и разделе власти на двоих. В канун выборов Президента Украины... мы призывали ее снять свою явно проигрышную кандидатуру в интересах кого-то из альтернативных новых политиков, которые во втором туре, в отличие от нее, имели бы шансы победить В.Януковича.

Ю.Тимошенко наши призывы проигнорировала, поскольку думала не о стране, а лишь о собственных амбициях и о собственной единоличной власти. В результате – она помешала консолидации демократических сил и, фактически, сознательно привела к власти Виктора Янукович", - говорится в заявлении бывших членов фракции БЮТ, которая находится в распоряжении УНИАН.

Народные депутаты утверждают, что Тимошенко "пытается купить себе поддержку оптом и в розницу среди народных депутатов, которые поставят свою подпись под справкой о наличии пульса у мертвой коалиции".

Задырко и Каплиенко заверяют, что ни при каких условиях не будут способствовать сохранению Ю.Тимошенко при власти. В то же время они заявляют о готовности и в дальнейшем продолжать выполнение программы «украинский прорыв», которой "изменили и от которой отреклись Юлия Тимошенко и ее коррупционное окружение".

Бывшие соратники Тимошенко считают, что она должна уйти из власти, "дав возможность возглавить правительство новым политикам, способным вывести Украину из кризиса и сохранить демократический вектор развития Украины".