Фракция НУ-НС ждет заявления Тимошенко

Фракция НУ-НС должна консолидироваться как в случае досрочных парламентских выборов, так и при возможном формировании новой коалиции, сказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» народный депутат Давид ЖВАНИЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Д.ЖВАНИИ, по его словам, «НУ-НС должна объединиться, ведь перед ней сейчас стоят глобальные вопросы: будут досрочные выборы или нет, реформы начнем реализовывать через месяц-два или отсрочим еще на год».

По его словам, сейчас фракция НУ-НС ждет заявления премьер-министра, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО. «Фракция НУ-НС готова сохранить парламентское большинство, но ТИМОШЕНКО должна сделать заявление о своем политическом будущем. Где она - в оппозиции? И в оппозиции к кому? Ведь сейчас парламентская оппозиция – это как раз Партия регионов. Я верю, что наша фракция докажет, что она консолидирована, и примет решение на основании своих же возможностей. При этом мы готовы идти на перевыборы. Мы этого не боимся», - подчеркнул Д.ЖВАНИЯ.

Народный депутат допустил, что если нынешняя коалиция развалится и фракция НУ-НС примет решение вступать в переговорный процесс с Партией регионов и Блоком Литвина, то она, в первую очередь, будет отстаивать две четких позиции. «Во-первых, НУ-НС, ПР и БЛ не будут входить в конституционный сговор. Мы не будем создавать коалицию с целью перекроить Конституцию. Во-вторых, если уж коалиция формирует исполнительную власть, нужно будет четко прописать реформы и принимать реальные антикризисные меры», - заявил Д.ЖВАНИЯ.

«Если возникнет вопрос: перевыборы или новая коалиция, я встану на сторону нового большинства. Страна устала от популизма, ей нужны реформы и политическая стабильность. Может ли государство во время экономического кризиса еще год позволить себе существовать без исполнительной власти? Лично я думаю, что мы не имеем на это права, но эта дискуссия должна проходить в парламенте, она касается всех фракций», - отметил Д.ЖВАНИЯ.