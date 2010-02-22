У Януковича мечтают, что Тимошенко «без шума и пиара» уйдет в отставку

Партия регионов считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна добровольно заявить о своей отставке.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Партии регионов в связи с инициативой БЮТ о проведении 24 февраля внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса о недоверии правительству.

В Партии регионов отмечают, что лучше было бы для страны, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО «без лишней шумихи и пиара» подала в отставку.

“Новая волна пиара, которую поднимает сейчас ТИМОШЕНКО вокруг своей отставки, – ничто иное, как очередная попытка привлечь к себе внимание с целью манипулирования общественным мнением. ТИМОШЕНКО должна сама, не прячась за спину своего сообщника, честно и открыто заявить о своем намерении идти в отставку”, - говорится в заявлении.

“Регионалы” убеждены, что Ю.ТИМОШЕНКО стремится «снова вызвать волнения в стране в угоду собственным амбициям и прихотям, играть на эмоциях и чувствах людей, чтобы как можно дольше удержаться в кресле главы правительства».

«И чем скорее она сойдет с политических подмостков, тем скорее страна приступит к восстановлению экономики и всего государственного хозяйства, тем скорее начнутся глубокие и системные реформы, которые выведут Украину из кризиса», - говорится в заявлении.