Януковича предупреждают о последствиях благословения Кирилла

Партия «За Украину!» обеспокоена решением Виктора ЯНУКОВИЧА в день своего вступления в должность Президента Украины получить благословение от главы иностранной церкви - Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии. (Глава Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ возглавит молебен в Киево-Печерской Лавре в день инаугурации Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА 25 февраля – УНИАН).

“Мы уважаем конституционное право гражданина Украины ЯНУКОВИЧА принадлежать к церкви, возглавляемой Московским патриархом. Однако очевидно, что вступление Президента Украины ЯНУКОВИЧА на должность не может освящаться иностранным иерархом. Украина – независимое государство, защита независимости и национального достоинства – самая первая обязанность любого Президента”, - отмечается в заявлении.

К тому же, по мнению авторов заявления, “такое решение ЯНУКОВИЧА и его московских покровителей провоцирует религиозное напряжение. Ведь такой шаг – вызов миллионам верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, Украинской греко-католической церкви, христианам других конфессий и верующим других религий".

Как подчеркивают в партии «За Украину!», “Виктор ЯНУКОВИЧ должен осознать себя Президентом всей Украины, а Президента всей Украины должны благословить предстоятели всех украинских церквей”.

Иначе, убеждены авторы заявления, “уже с первого мгновения своего президентства такой глава государства будет демонстрировать свою несамостоятельность и будет провоцировать противостояние в обществе”.