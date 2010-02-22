Тернопольские чиновники написали диктант

В Тернопольской области чиновники органов местного самоуправления добровольно сдали экзамены по украинскому языку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, конкурс знатоков украинского языка среди должностных лиц органов местного самоуправления был устроен по инициативе руководства облсовета. Приурочили мероприятие к Международному дню родного языка, который отмечается в мире 21 февраля.

Перед началом конкурса заместитель председателя областного совета Олег БОБЕРСКИЙ в своем выступлении отметил, что для чиновников знания родного языка чрезвычайно важно, поскольку они общаются с большим количеством людей, а поэтому должны быть примером высокой культуры речи и грамотности.

Проходил конкурс в Чертковском областном педагогическом училище. Участие в нем приняли 15 человек - депутаты, сельские головы, работники аппаратов районных советов из 9 районов области и Тернопольского областного совета.

Конкурсанты написали диктант, а также ответили на 12 вопросов тестового задания, где нужно было дать правильное объяснение слов, определить правила написания, а также формы звательного падежа и пр.

Вне конкурса участие в нем приняли отдельные журналисты и О.БОБЕРСКИЙ.

Результаты конкурса объявят на этой неделе. Победитель, набравший наибольшее количество баллов, получит денежное вознаграждение.