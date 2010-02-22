Тигипко создает блок

Партии “Сильная Украина” и “Информационная Украина” объдинились в блок Сергея ТИГИПКО “Сильная Украина”.

Как сообщает газета “Коммерсант-Украина” (№31 от 22 февраля), соответствующее решение было принято вчера во время межпартийного съезда.

Съезд проходил в закрытом режиме в киевской гостинице "Турист", в его работе приняли участие около 100 делегатов. "20 и 21 февраля партии провели свои съезды, на которых поддержали решение о создании этого избирательного блока, - рассказал изданию источник в «Сильной Украине». - Вчера же прошел объединенный съезд, на котором также было принято решение о выходе «Сильной Украины», как правопреемницы Трудовой партии Украины из Блока Литвина".

По словам народного депутата Сергей ГРИНЕВЕЦКОГО (Блок Литвина), несмотря на выход партии Сергея ТИГИПКО из состава блока, народные депутаты - члены ТПУ не могут быть отозваны из парламента. "Как правопреемник ТПУ «Сильная Украина» может делать любые заявления. Но в блок она входила как Трудовая партия Украины во главе с Михаилом Сиротой (погиб 27 августа 2008 года.). Вот если бы депутаты сами сложили полномочия, тогда бы на их место зашли другие", - сказал он.

При этом депутат не исключил, что выход "Сильной Украины" из состава блока может быть связан с планами создания новой коалиции в Верховной Раде, которая могла бы предложить на пост премьер-министра кандидатуру С.ТИГИПКО. "Партии регионов и «Нашей Украине» не хватает четырех человек для создания коалиции. Есть люди, которые готовы войти в Блок Литвина (представители «Сильной Украины»), чтобы сделать такую коалицию возможной", - считает С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.