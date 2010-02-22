Чем вызвана ненависть к Азарову со стороны Ахметова?

Регионал Николай Азаров может стать первым номером в списке Партии регионов на следующих парламентских выборах, заявил экс-регионал Тарас Черновол в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi.

"Следующие парламентские выборы для Партии регионов - это вообще очень серьезная проблема... У них (регионалов) нет на них первого номера", - приводит его слова Украинская правда.

"Колоссальные шансы" Азарова стать первым номером депутат объясняет тем, что он не опасен для Януковича как соперник за лидерство в партии.

"Среди людей, которые входят в десятку самых известных людей Партии регионов, он (Азаров) не имеет своей группы, которая будет помогать ему создавать свой политический имидж... - сказал Т.Черновол. - Янукович не хочет в Партии регионов вырастить другого лидера, который сможет стать, в конце концов, сильнее него".

Комментируя отношения Януковича и Рината Ахметова, экс-регионал отметил: "Сказать, что их отношения аж настолько близки, и что Ахметов старался напрямую влиять на Януковича, мне трудно... Если бы Ахметов мог влиять на Януковича, то не был бы Азаров ни на какой должности", - сказал он.

На вопрос, чем вызвана такая ненависть к Азарову со стороны Ахметова, Черновол ответил: "Азаров уничтожил бизнес всех. Принцип, который заложен там был, это, по-моему, принцип - "бей своих, чтобы чужие боялись".

Депутат, отметил, что люди Ахметова отзывались о Азарове следующим образом: "Лучше с Тимошенко иметь дело, чем с Азаровым. Дешевле обойдется".

Также Черновол считает, что "Ахметов может повлиять на Януковича при личном общении".