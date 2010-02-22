Янукович: досрочных выборов в Верховную Раду не будет, но...
00:17, 22 февраля 2010Политика
2343 0
"...если у депутатов не хватит мудрости"
Виктор Янукович считает, что не стоит ожидать досрочных выборов в Верховную Раду.
"У этого парламента есть все основания для того, чтобы доработать до 2012 года. Если у депутатов не хватит мудрости, то будут досрочные выборы ... но жизнь продолжится. И все же я верю в то, что этот парламент объединится", - сказал Янукович в воскресенье в эфире телеканала "1+1".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter