Бокий думает, что СБУ может возглавить Баба Параска

Социалисты не будут голосовать ни за какую кандидатуру на должность председателя СБУ, пока спецслужба не предоставит информацию по поводу прослушивания телефонных разговоров лидера Соцпартии, председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам руководитель фракции СПУ Иван БОКИЙ.

«Пока ВР не будет проинформирована должным образом об обстоятельствах прослушивания кабинета МОРОЗА, в частности его мобильного телефона, мы ни за кого и ни за что, что связано со спецслужбами, голосовать не будем», - сказал И.БОКИЙ.

Говоря о предложенной Президентом Украины на должность председателя СБУ кандидатуре Виктора КОРОЛЯ, И.БОКИЙ отметил, что «насыщение СБУ милицией, я думаю, не на пользу».

По его словам, у спецслужб есть функции, которые «могут не знать и не должны знать» работники милиции. (В.КОРОЛЬ – генерал-лейтенант милиции – УНИАН).

В то же время И.БОКИЙ сказал: «Но, в конце концов, у нас же был и пастор председателем СБУ, так что здесь ничего такого нет. Я думаю, что следующей будет Баба Параска».

В свою очередь, член фракции СПУ, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Степан БУЛЬБА отметил, что у В.КОРОЛЯ «нет шансов» на назначение председателем СБУ. По его словам, В.КОРОЛЬ «ни одного дня в этой чрезвычайно важной структуре государства не работал».

В то же время депутат отметил, что решения фракции СПУ на этот счет еще нет. По словам С.БУЛЬБЫ, на заседаниях комитета и фракции он будет настаивать на неизбрании В.КОРОЛЯ председателем СБУ.