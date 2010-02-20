Тимошенко прибыла в ВАСУ на продолжение рассмотрения своего иска
10:05, 20 февраля 2010Политика
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ЦИК представляет Астахова
Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Высший административный суд Украины, где сегодня продолжается рассмотрение ее иска относительно отмены результатов выборов главы государства.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании суда присутствуют представители истца – народные депутаты Украины Валерий ПИСАРЕНКО и Андрей СЕНЧЕНКО.
Центральную избирательную комиссию представляет член комиссии Тамара АСТАХОВА.
От третьей стороны – кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА - на заседании суда присутствует первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ.
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