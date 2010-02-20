Тимошенко прибыла в ВАСУ на продолжение рассмотрения своего иска

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Высший административный суд Украины, где сегодня продолжается рассмотрение ее иска относительно отмены результатов выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании суда присутствуют представители истца – народные депутаты Украины Валерий ПИСАРЕНКО и Андрей СЕНЧЕНКО.

Центральную избирательную комиссию представляет член комиссии Тамара АСТАХОВА.

От третьей стороны – кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА - на заседании суда присутствует первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ.