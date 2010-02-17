Тернопольский губернатор: избрание Януковича - не повод увольняться

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ призвал глав райадминистраций не политизировать свои должности и, если возникает такое желание, увольняться без лишнего пиара.

Об этом говорится в его комментарии, размещенном сегодня на сайте ОГА по поводу заявления главы Лановецкой райгосадминистрации Василия ХОМИНЦА на сессии облсовета 11 февраля о сложении им полномочий в связи с избранием Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Исполнительная власть должна нести ответственность за ситуацию в регионе, независимо от политических симпатий, ведь мы работаем не на личность, а на государство. Заявление Василия ХОМИНЦА преждевременно. После инаугурации новоизбранный президент сам будет решать кадровую политику в регионе», - отметил губернатор.

Он добавил, что В.ХОМИНЕЦ на самом деле не написал заявление об увольнении. «Если кто-то не видит себя на государственной службе, то должен оставить политическую риторику, и, не прибегая к излишнему пиару, написать заявление на увольнение. Это аксиома, которую должны знать все, независимо от политической принадлежности», – отметил Ю.ЧИЖМАРЬ.

Как сообщал УНИАН, В.ХОМИНЕЦ возглавляет Лановецкую райгосадминистрацию с 2005 года. В марте 2009 года стал депутатом облсовета по списку ВО «Свобода».