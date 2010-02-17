Магера: после решения ВАСУ Янукович вернулся в статус кандидата

После приостановки Высшим административным судом Украины решения ЦИК о результатах президентских выборов Виктор ЯНУКОВИЧ «вернулся» в статус кандидата на пост Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.

«После установления Центральной избирательной комиссией результатов выборов он (В.ЯНУКОВИЧ – УНИАН) был определен как новоизбранный Президент Украины, а после постановления ВАСУ - там указано, что остановлено решение Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов. Следовательно, в этой части статус его приостановлен как новоизбранного Президента», - сказал А.МАГЕРА.

По его словам, избирательный процесс в Украине в какой-то степени приостановлен на заключительном этапе.