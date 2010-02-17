Эксперт считает, что победа опять может «уплыть из рук» Януковича

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что своим сегодняшним решением Высший административный суд Украины, который приостановил действие решения Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов и избрании Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины, «подорвал основу легитимности ЯНУКОВИЧА на посту Президента».

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

Эксперт убежден, что перспектива если не так называемого «третьего тура», то, как минимум, переголосования второго тура вполне может быть реализована.

«Судя по всему, перспектива признания результатов выборов недействительными существует», - считает политолог, отмечая, что поведение команды Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствует о намерении идти до конца в борьбе с фальсификациями во время выборов.

«Зная эффективность работы юридической части штаба ТИМОШЕНКО, можно допустить повторение прецедента прошлых президентских выборов, когда в результате «третьего тура» победа «уплыла из рук» ЯНУКОВИЧА», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ, добавив, что и в Украине прецедент имеет серьезное влияние на ход правового рассмотрения.

При этом, убежден эксперт, в случае организации переголосования второго тура Ю.ТИМОШЕНКО будет иметь гораздо более предпочтительные шансы на победу, т.к. сама возможность «поправить» ситуацию мобилизирует электорат Ю.ТИМОШЕНКО, к которому, скорее всего, присоединится большая часть тех 4% избирателей, проголосовавших 7 февраля против обоих кандидатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 февраля, ВАСУ приостановил действие решения Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

Таким образом, ВАСУ частично удовлетворил ходатайство о принятии мер обеспечения административного иска кандидата в Президенты, премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии о признании противоправными действий, бездеятельности и решения ЦИК.