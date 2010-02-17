Эксперт прочит Януковичу потерю рейтинга на Донбассе

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что прошедшие президентские выборы были последними, когда на Донбассе одна политическая сила смогла взять 90% голосов.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

По мнению политолога, в избирателе невозможно долго поддерживать высокую степень мотивации. «Получив 90% поддержки, ЯНУКОВИЧ вынужден будет пытаться оправдывать такую высокую общественную поддержку», - отметил эксперт, добавив, что «он этого не сможет сделать».

К тому же, заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ, судя по последним тенденциям, представители луганской команды в Партии регионов не смогут реализовать свои амбиции и потенциал. «Это значит, что на ближайших парламентских и местных выборах, тем более, если они будут одновременными и оттянутыми во времени, диаметрально изменятся и принципы политической коммуникации, и степень мотивации как самих лидеров организации, так и избирателей», - считает политолог.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, В.ЯНУКОВИЧ по объективным причинам не сможет реализовать и десятую часть своей программы, соответственно на Донбассе избиратель будет демонстрировать высокую динамику разочарования своим выбором, исходя из этого, усилится запрос на политическую альтернативу.

«Такой альтернативой могут быть как всеукраинские политические силы, так и узко-региональные, проекты, ориентированные исключительно на местные выборы – по примеру «Нового Донбасса», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.