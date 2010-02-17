Литвин хочет от коалиции доказательств, что она существует

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит Совет коалиции В ТЕЧЕНИЕ 10 дней предоставить все документы, которые подтверждают существование коалиции в парламенте, в частности, 226 подписей народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады.

По его словам, это необходимо сделать в связи со вступлением в действие Регламента ВР как закона.

По словам председателя парламента, если соответствующих документов не будет, то будет речь идти о формировании новой коалиции.

Такое заявление В.ЛИТВИН сделал в связи с обращением к нему первого заместителя председателя фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА, который напомнил, что вступил в силу в качестве закона Регламент ВР, согласно которому коалиция должна предоставить подписи 226 народных депутатов, которые бы подтверждали деятельность коалиции.

В свою очередь, член фракции БЮТ Сергей САС отметил, что законы не имеют обратного действия, и норма о 226 подписях должна касаться только той коалиции, которая впоследствии может быть сформирована в Верховной Раде.

Комментируя спор, В.ЛИТВИН отметил, что в законе о Регламенте ВР более детально прописан порядок и процедура формирования деятельности коалиции. Он напомнил, что в соответствии с этим документом, в коалиционное соглашение должны добавляться и списки с личными подписями депутатов, которые входят в коалицию.

Председатель ВР напомнил, что он всегда стоял на том, что если кто-то хочет сформировать новую коалицию, то он должен предоставить 226 подписей депутатов.

«Вместе с тем, вступил в силу закон, и мы должны сделать все, чтобы Верховная Рада Украины работала, и чтобы никто не воспользовался правом ее досрочного роспуска», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что для прозрачности процесса он просит «Совет коалиции предоставить все документы, которые подтверждают деятельность коалиции». По словам В.ЛИТВИНА, это должно быть сделано в течение 10 дней.

«Если документов не будет, будут тогда другие реалии, о которых мы будем говорить, а именно о том, что нам нужно формировать новую коалицию», - сказал он.