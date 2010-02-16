ВАСУ назначил судью-докладчика по делу об иске Тимошенко

По результатам автоматизированной системы распределения дел в Высшем административном суде Украины, судья Александр НЕЧИТАЙЛО назначен судьей-докладчиком по делу об иске премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии относительно обжалования результатов второго тура выборов Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ, отметив, что А.НЕЧИТАЙЛО будет знакомиться с исковыми требованиями Ю.ТИМОШЕНКО.

Именно он назначит дату и время рассмотрения дела по существу.

ВАСУ будет рассматривать дело полным составом судей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, Ю.ТИМОШЕНКО подала в ВАСУ исковое заявление “О признании противоправными действий, бездеятельности и решения Центральной избирательной комиссии, об обязательстве совершить действия и принять решение”.

Вместе с заявлением объемом более 40 листов в ВАСУ подано 9 томов дополнений с доказательной базой - документами и видеоматериалами.