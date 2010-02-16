Тимошенко уверена, что честный процесс в ВАСУ нужен Януковичу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется на честное рассмотрение Высшим административным судом ее иска об отмене протокола Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам после подачи жалобы в ВАСУ.

«Мы надеемся, что процесс будет честным, что наш украинский суд также не заинтересован в том, чтобы продолжить свою не очень хорошую репутацию в стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что честный судебный процесс в ВАСУ нужен не только 11,5 миллиона избирателей, «которые голосовали за демократию».

«Я уверена, что честный процесс нужен, в первую очередь, и В.ЯНУКОВИЧУ, и тем людям, которые за него голосовали», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она в очередной раз заявила, что результаты повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля были сфальсифицированы. «Мы уверены в том, что была системная, фундаментальная всесторонняя фальсификация выборов во втором туре», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, для этого были использованы пять «системных видов фальсификации, причем системного характера, которые были хорошо организованы и хорошо просчитаны и финансово обеспечены». Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что все факты фальсификаций изложены в ее судебном иске.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что ее представители будут добиваться, чтобы на судебные заседания по рассмотрению этого иска были допущены журналисты, а также чтобы они освещались в прямом эфире на телевидении.

«Если ВАСУ не даст возможности пересчитать голоса на тех участках, по которым есть сомнения, и показать стране, какая там была реальна ситуация, то тогда говорить о правосудии в нашей стране будет излишне», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.