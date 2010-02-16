Криль: навязанный ВР перенос местных выборов - просто издевательство

Председатель партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ негативно оценил решение Верховной Рады об отмене постановления о назначении на 30 мая выборов в местные советы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, комментируя это решение, И.КРИЛЬ отметил, что на сегодняшний день существует актуальная потребность в изменении системы местных выборов, а не в пересмотре даты их проведение.

“Смена местной власти давно стала вопросом выживания для большинства местных общин. Основное, что сегодня должна была бы сделать Верховная Рада, – это изменить избирательную систему, ввести открытые списки и провести местные выборы в определенные законодательством сроки. Вместо этого отдельные политические силы навязали парламенту решение о перенесении выборов”, - сказал И.КРИЛЬ.

Он отметил, что из-за таких политических расчетов страдают интересы местных общин.

“Это просто издевательство – на фоне обледеневших улиц и дорог, коррупции, постоянного земельного дерибана переносить местные выборы. Нужно вводить открытые списки, устанавливать двухтуровость избрание городских голов, возвращать ответственность во власть, а не просчитывать, когда и кому будет выгодно проводить выборы”, - отметил председатель “Единого Центра”.

Он напомнил, что соответствующий законопроект уже рассмотрели комитеты парламента, и он готов к принятию.

“То есть путь есть – принимаем изменения в законодательство, и с помощью их как можно скорее избираем новую эффективную и ответственную власть на местах. А все разговоры о невозможности проведения выборов из-за отсутствия бюджета – банальные оправдания”, - отметил народный депутат.

И.КРИЛЬ напомнил, что второй тур выборов Президента Украины также проводился без утвержденного бюджета.

“Если есть политическая воля, то и местные выборы можно провести при подобных условиях. А еще лучше – отбросить всякие инсинуации и как можно скорее принять бюджет на 2010 год, к чему “Единый Центр” призывал неоднократно, и что в кратчайшие сроки обещала сделать команда - победитель президентских выборов», - напоминает народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, парламент принял постановление "О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2010 году". Это решение поддержали 250 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением ВР отменяется решение парламента, которым предусматривалось проведение выборов 30 мая 2010 года. Вместе с тем в документе не указана дата, на которую перенесены выборы. В постановлении отмечается, что профильный комитет парламента должен подготовить соответствующее решение.