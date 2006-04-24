”Гринпис” подарил МАГАТЭ 200 кг чернобыльской земли

30 активистов "Гринпис" из шести стран доставили к Венскому международному центру, где расположена штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 200-килограммовый бетонный контейнер со свинцовой оболочкой с пробой земли из района Чернобылской АЭС.

Как сообщает из австрийской столицы корреспондент РИА Новости, рядом с контейнером "гринписовцы" вывесили транспарант с надписью "МАГАТЭ: 90 тысяч погибших от облучения - достаточно. Требуем немедленного отказа от атомной энергии!".

По словам эксперта "Гринписа" в области энергетики Яна ХАВЕРКАМПА, "МАГАТЭ не может больше умалять последствия Чернобыльской катастрофы и должно немедленно прекратить форсировать дальнейшее развитие ядерной энергетики".

"Атомные станции должны быть выведены из эксплуатации по всему миру, чтобы не могло произойти новых катастроф, подобных Чернобыльской. МАГАТЭ должно наблюдать именно за таким процессом", - считает Я.ХАВЕРКАМП.