Новой «Мисс Америка» стала простая девчонка (фото)

Новой победительницей ежегодного конкурса красоты "Мисс Америка", финал которого прошел вечером в пятницу (в ночь с пятницы на субботу по европейскому времени), стала 20-летняя "Мисс Кентукки" Тара Коннер (Tara Elizabeth Conner).

"Я простая, беззаботная, и практичная девчонка", - охарактеризовала себя победительница на церемонии вручения ей короны "Мисс Америка", которая состоялась уже в 55 раз. "Разнообразные переживания и трудности, через которые мне пришлось пройти за мою жизнь, сделали меня непритязательным, но сильным человеком", - добавила она.

Теперь Тара Коннер из городка Рассед-Спрингз (Russell Springs) будет представлять США на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в Лос-Анджелесе 23 июля.

Титулы "Вице-мисс Америка" достались 26-летним "Мисс Калифорния" Тамико Нэш (Tamiko Nash), "Мисс Джорджия" Лайзе Уилсон (Lisa Wilson), "Мисс Огайо" Стэйси Оффенбергер (Stacy Offenberger) и 24-летней "Мисс Флорида" Кристин Дюрен (Cristin Duren).

Кристин Дюрен получила также титул "Мисс Фотогеничность", а титул "Мисс Конгениальность" достался "Мисс Миннесота" Дотти Кэннон (Dottie Cannon).

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